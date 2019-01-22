Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da eksi 6, Bitlis
'te eksi 13, Hakkari
'de eksi 10 ve Muş
'ta eksi 8 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 3, Muş'ta eksi 4 ve Hakkari'de eksi 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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