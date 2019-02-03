Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

2 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ ve buzlanma uyarısı yaptı.

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ ve buzlanma uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 11, Van'da eksi 7, Bitlis'te eksi 11 ve Hakkari'de eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta 0 ve Hakkari'de 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:59 Kaynak: İHA

Hakkari, Sabah, Van, Güncel
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