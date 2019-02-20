Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş
'ta eksi 9, Van
'da eksi 7, Bitlis
'te eksi 16 ve Hakkari
'de eksi 8 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te 1, Hakkari'de 1 ve Muş'ta ise 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
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