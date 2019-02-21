Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

26 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 10, Van'da eksi 6, Bitlis'te eksi 13 ve Hakkari'de eksi 10 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 4, Bitlis'te eksi 3, Hakkari'de 1 ve Muş'ta ise eksi 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Hakkari, Sabah, Van, Güncel
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