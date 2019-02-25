Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtiler, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 4, Van'da eksi 5, Bitlis'te eksi 6 ve Hakkari'de eksi 7 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 6, Hakkari'de 4, Bitlis'te 2 ve Muş'ta ise 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:35 Kaynak: İHA

Hakkari, Sabah, Van, Güncel
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