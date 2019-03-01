Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş
'ta eksi 7, Van
'da eksi 3, Bitlis
'te eksi 11 ve Hakkari
'de eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkari'de 3, Bitlis'te eksi 2 ve Muş'ta ise eksi 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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