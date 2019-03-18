Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

36 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 4 ve Muş'ta eksi 2, Bitlis'te eksi 5 ve Hakkari'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Sabah, Van, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahırın Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]