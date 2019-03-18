Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 4 ve Muş'ta eksi 2, Bitlis'te eksi 5 ve Hakkari'de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

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