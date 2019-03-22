Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
29 dakika önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da eksi 2, Muş
'ta eksi 1, Bitlis
'te eksi 6 ve Hakkari
'de ise eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 7, Bitlis'te 5, Hakkari'de 8 ve Muş'ta 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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