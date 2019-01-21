Doğu İlleri İçin Buzlanma ve Don Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van Bitlis, Muş ve Hakkari illeri için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Van Bitlis, Muş ve Hakkari illeri için buzlanma ve don uyarısı yaptı.



Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği beklenmektedir. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van eksi 9, Bitlis eksi 18, Hakkari'de eksi 13 ve Muş'ta eksi 12 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 1, Bitlis eksi 5, Muş eksi 7 ve Hakkari'de eksi 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

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