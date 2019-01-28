Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Çığ, Rüzgar ve Yağış Uyarısı

Doğu İlleri İçin Çığ, Rüzgar ve Yağış Uyarısı

12 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunu.Meteoroloji 14.

Doğu İlleri İçin Çığ, Rüzgar ve Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ, kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde zaman zaman yoğun olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 1, Bitlis'te 0, Hakkari'de 1 ve Muş'ta eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Bitlis'te 3, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın; bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların; Van ile Muş'un güney ilçeleri, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

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