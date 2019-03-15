Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Çığ Uyarısı

30 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 0, Muş'ta 1, Bitlis'te 0 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 9, Hakkari'de 7, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 4 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Hakkari, Muş, Van, Güncel
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