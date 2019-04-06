Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Çığ Uyarısı

Doğu İlleri İçin Çığ Uyarısı

39 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olmak üzere yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu olması beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 4, Muş'ta 7, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 10, Bitlis'te 7, Hakkari'de 8 ve Muş'ta 12 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:30 Kaynak: İHA

Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
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