Doğu İlleri İçin Çığ ve Kar Uyarısı
23 dakika önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar ve çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların; yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da 3, Muş
'ta 4, Bitlis
'te 0 ve Hakkari
'de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 10, Bitlis'te 5, Hakkari'de 7 ve Muş'ta 9 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:19 Kaynak: İHA
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