Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari'de bu sabah, Muş'un batısı ve Bitlis çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Hakkari'de bu sabah, Muş'un batısı ve Bitlis çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari çevrelerinde sabah saatlerinde, Muş ilinin batısı ve Bitlis çevrelerinde ise Salı günü sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde (20-50 cm.) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 0, Bitlis 1, Hakkari'de eksi 2 ve Muş'ta 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 2, Bitlis eksi 2, Muş 0 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

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