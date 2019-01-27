Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı,Meteoroloji 14.
Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürlüğü tarafından doğu illeri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı,
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Van ile Muş
'un güney ilçelerinin, Hakkari
ve Bitlis
çevrelerinde zaman zaman yoğun olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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