Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı
37 dakika önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş
ve çevrelerinden başlayarak bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
Son Dakika! Kartal'daki Bina Çökmesiyle İlgili Konuşan İstanbul Valisi: Küçük Bir Kızımızla İletişim Kurduk
PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı