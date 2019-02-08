Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı

Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı

23 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van çevrelerinde havanın aralıklı karla karışık yağmurlu ve Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Doğu İlleri İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van çevrelerinde havanın aralıklı karla karışık yağmurlu ve Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Van çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmurlu ve Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinde ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Muş'ta eksi 5, Van'da 1 Bitlis'te eksi 6, Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Bitlis'te 1, Hakkari'de 0 ve Muş'ta eksi 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

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