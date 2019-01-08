Doğu İlleri İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
59 dakika önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; Muş
, Bitlis
, Hakkari
ve Van
'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere tekrar kar yağışı görüleceği tahmin edildiğinden, başta çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer orta kuvvetin üzerinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van eksi 1, Bitlis eksi 5, Muş eksi 3 ve Hakkari'de eksi 4 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 4, Bitlis 0, Muş 1 ve Hakkari'de eksi 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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