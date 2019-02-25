Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı

Doğu İlleri İçin 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Doğu İlleri İçin 'Yoğun Kar Yağışı' Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari, Bitlis, Muş ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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