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Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli - Son Dakika

Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli

08.06.2021 08:41

Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Alex" uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası Türkiye'de bilinen tüm uyuşturucuların kokusunu alabilen 'Alex' insan marifetiyle tespiti zor olan zulaları...

Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Alex" uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası

Türkiye'de bilinen tüm uyuşturucuların kokusunu alabilen 'Alex' insan marifetiyle tespiti zor olan zulaları kısa sürede buluyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılından beri görev yapan narkotik dedektör köpeği "Alex", Türkiye'de bilinen tüm uyuşturucuların kokusunu alarak uyuşturucu maddelerin yakalanmasında ekiplerin yardımcısı oluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü emrinde çalışan ve Narkotik Köpeği İdarecisi Polis Memuru Ali Sungur'la birlikte yol uygulamaları ve diğer operasyonlara katılan Alex, Türkiye'de bilinen tüm uyuşturucuların kokusunu hafızasında tutuyor.

İnsan marifetiyle bulunması zor olan zulaları kısa sürede bulan Alex, ekiplerin en büyük yardımcısı. 3,5 yaşında Belçika Kurdu cinsi olan Alex, 2019 yılının Eylül ayından beri Gümüşhane'de görev yapıyor.

Gününü Alex'le geçiren ve onu "O artık benim çocuğum gibi, dostum gibi, arkadaşım gibi oldu" diye tanımlayan Sungur, 2015 yılında başladığı mesleğine 2019 yılından beri Narkotik Köpeği İdarecisi olarak devam ettirdiğini söyledi.

"O artık benim çocuğum gibi, dostum gibi, arkadaşım gibi"

Ankara'da 3 ay süren bir kursta Alex'le tanıştıklarını ve o gün bugündür birlikte olduklarını kaydeden Sungur, "Birkaç hafta tanışma alışma evlerimiz geçti. Beraber vakit geçirdik, beraber oturduk, beraber dolaştık. Sevdiğim bir işi yaptığım için çok heyecanlıyım. Benim için hayvan sevgisi önemliydi. O yüzden çok mutluydum yani. Bu gönül işi. O artık benim çocuğum gibi, dostum gibi, arkadaşım gibi, evladımız gibi oldu. Hemen hemen 2 yıldır beraberiz onunla" dedi.

"Maddeleri unutmasın, hafızasını devamlı taze tutsun diye sürekli antrenman yapıyoruz"

Günlük olarak Alex'le geçirdiği günü anlatan Sungur, "Gerekli bakım ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra günlük rutin eğitimleri, antrenmanları var. Daha sonra göreve çıkıyoruz. Yol uygulamasında beraber araç arıyoruz. Ekstra bir şey olursa oralara gidiyoruz. Günümüz yoğun geçiyor onunla. Köpek sahaya çıktığında maddeleri unutmasın, hafızasını devamlı taze tutsun diye sürekli antrenman yapıyoruz. Hem köpeğin daha farklı ortamlara alışması, daha farklı yerlerde görmesi oralarda da arama yapması açısından rutinin dışına çıkması açısından hem de hafızasını taze tutsun diye" şeklinde konuştu.

Alex'in hafızasında şu an Türkiye'deki yakalanan uyuşturucuların hepsi olduğunu kaydeden Sungur, "Alex zaten heyecanlı ve hareketli bir köpek. En ilginç anımız da ilk tanıştığımız anda oldu. Köpek eğitim merkezinde böyle yeşillik bir alana çıktık dediler Alex senin köpeğin bununla yoluna devam edeceksin. Biz onunla ilk tanıştığımızda o heyecanla tişörtümü yırtmıştı" ifadelerini kullandı.

"Gümüşhane'de uyuşturucu ile mücadele oldukça üst seviyede"

Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metin Aygün de Gümüşhane'de uyuşturucu ile mücadelenin oldukça üst seviyede olduğunu belirterek "İlimize giriş noktalarında yaptığımız uygulamaları dedektör köpeğimizin de 2019 yılında aramıza katılmasıyla en üst seviyeye çıkardık. Türkiye geneli olarak düşündüğümüzde Gümüşhane'mizde uyuşturucu kullanımının ve yakalama oranlarının oldukça düşük olduğu, bu konuda başarılı olduğumuz aşikar. Bunlar istatistiki verilerden anlayabilmekteyiz. Rakamlara baktığımızda son 5 yılda 5 gram eroin maddesi yakalanmış. Bu Türkiye geneline vurulduğunda oldukça az bir miktar olduğu görülmektedir" dedi.

"Alex'in çalışmalarda bize katkısı azımsanamayacak kadar fazla"

Doğu illerinden gelip Karadeniz sahil bölgesine indirilmeye çalışılan uyuşturucu maddeleri Gümüşhane'de yaptıkları uygulamalarla mümkün olduğunca aza indirdiklerini, hatta tamamen engellediklerini ifade eden Aygün, şunları söyledi:

"Narkotik dedektör köpeğimizin bu yaptığımız çalışmalarda bize katkısı azımsanamayacak kadar fazla. Bu yaptığımız mücadeleler esnasında zaman içerisinde tabi ki karşımızdaki suçlarında kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Üzerlerinde ve araçlarında geliştirdikleri zulaları insan marifetiyle, polislerimiz marifetiyle bulmakta belli bir süre harcıyoruz. 2019'da aramıza katılan Alex isimli eğitimli köpeğimizin buradaki zamanı yeterince kısalttığını, hatta belki insan marifetiyle bulamayacağımız uyuşturucu maddeleri köpek marifetiyle bulduğumuzu görmekteyiz. Bu konuda köpeğin de bize oldukça katkısı olduğunu söyleyebiliriz.

Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli
Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Narkotik, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğu illerinden Karadeniz'e uyuşturucunun geçişine 'Alex' engeli - Son Dakika


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