Doğu kar ve tipiye teslim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu kar ve tipiye teslim - Son Dakika

Doğu kar ve tipiye teslim

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Doğu kar ve tipiye teslim, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Kar ve tipi nedeniyle bölgede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum'un çevre illerle olan ulaşımı da güçlükle yapılabiliyor. Erzurum- Bingöl, Erzurum- Bayburt, Erzurum- Ağrı ve Erzurum- Artvin karayolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Çat, Kop Geçidi, Yayla geçidinde trafik ekipleri sürücüleri zincir takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Zaman zaman etkilisi artıran kar yağış ve tipi kent merkezinde de yaşamı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu; aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceğinin beklendiği belirtildi.


Uyarıda rüzgarın Güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli(40-70 km/sa.) ve fırtına (70-100 km/sa.) şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.


Bölge genelinde rüzgarın kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde (70-100 km/sa.) esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.


Meteoroloji Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları istendi.


Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Kars ve Ardahan'da eksi 19, Ağrı'da eksi 15, Erzincan'da eksi 12, Iğdır'da eksi 5 olarak kaydedildi. - ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul güne kar yağışı ile başladı, kent beyaza büründü
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek 500 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 17:07:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu kar ve tipiye teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]