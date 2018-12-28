Doğu Kara Gömüldü

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi

Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok, Psikolojik Bir Hareket