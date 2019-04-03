Doğu Karadeniz Bölgesi 2019 Yılı İhracatındaki Yükseliş Devam Ediyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde 2019 yılının ilk çeyreğinde 350 milyon 170 bin 368 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinde 2019 yılının ilk çeyreğinde 350 milyon 170 bin 368 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiği belirtildi. Gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış yaşandığı bildirildi.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) 2019 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen ihracat rakamlarını açıkladı. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2019 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatının ürün sıralamasında bir önceki yıla oranla yüzde 34 artış 218 milyon 163 bin 422 dolar tutarında ihracatla fındık ve mamulleri birinci sırayı, yüzde 58 artış 42 milyon 168 bin 039 dolar ile Madencilik ürünleri ikinci sıraya, yüzde 28 oranındaki düşüş ile 39 milyon 674 bin 313 dolar ihracatla yaş meyve sebze ürünleri üçüncü sırayı aldığı bildirildi.



Bölgede 2019 Ocak- Mart döneminde 101 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya yönelik ihracatta % 164 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatta ise % 221 oranında büyük bir artış yaşandığı bildirildi.



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Bölgede yapılan madencilik ürünleri ihracatının artması ihracata artış olarak yansıdığını belirterek, " 2019 yılı ilk 3 ayında emtia fiyatlarında görülen artışa bağlı olarak, Bölgemizden yapılan madencilik ürünleri ihracatının artması Bölge ihracatımıza da artış olarak yansımıştır. Trabzon ilimizden yapılan fındık ihracatındaki %34 oranındaki artış ise aynı şekilde ihracatımızın artışına önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanında, yaş meyve sebze sektörü ihracatımızda Rusya piyasasında yaşanan sorunların devam etmesi, hava şartlarına bağlı ürün rekoltelerindeki düşüler nedeniyle meyve sebze fiyatlarındaki artışlar, yaş meyve sebze ihracatımızı olumsuz olarak etkilemiş ve tüm sektörlerde ihracat artışı yaşanmasına rağmen, Bölgemizden yapılan yaş meyve sebze ihracatımızda düşüşlere sebebiyet vermiştir"dedi



Gümüşhane il ihracatımızdaki yüksek oranlı artış, bu ilimizden yapılan madencilik ürünleri ihracatındaki artıştan kaynaklandığını belirten Kalyoncu, " Bölge illerimiz ihracatında artış yaşanmasına rağmen, Artvin ilimiz ihracatında yaşanan düşüşün en önemli nedeni Artvin ilimizin en büyük ihraç pazarı olan Gürcistan'a yönelik ihracatımızdaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Özellikle Artvin ilimizden Gürcistan'a ihraç edilen çimento ihracatımıza yönelik Gürcistan Hükumetince getirilen kısıtlama sorunun devam etmesi ve çözüme kavuşturulamaması Artvin ilimiz ihracatını olumsuz olarak etkilemektedir. Artvin ili toplam ihracatı içinde Gürcistan'a yapılan çimento ihracatı önemli paya sahip bulunmaktadır"şeklinde konuştu



Saffet Kolyoncu, "2019 yılında Dünya piyasalarındaki aşırı korumacılık kurallarının ve rekabeti bozucu kuralların hakim olması, dünya ticareti açısından önemli tehdit oluşturmaktadır. Bunun yanında, Bölgemizin önde gelen pazarları olan Rusya Federasyonu pazarındaki yaş meyve sebze ihracatımızda yaşanan sorunların devam etmesi, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda çimento ihracatındaki kısıtlama Bölge ihracatımızın daha üst noktalara ulaşmasını engellemektedir"



"Ancak, Ülkemizde gelişmiş ülkelerde dahi görülmeyen bir demokratik olgunlukta seçimlerin tamamlanmasının verdiği moral ve bundan sonra ekonomi üzerine daha çok yoğunlaşılacak olması, Ülkemiz üzerindeki manipülasyonların başarılı bir şekilde püskürtülerek piyasaların dengelenmeye başlanması ihracatımıza olumlu olarak yansıyacaktır. Piyasalarda faiz oranların makul düzeylere düşürülmesi ve ihracatçımızın finansman imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması ile ihracatımıza doping etkisi yapacağına inanmaktayız. Bundan dolayı tüm kesimlerden beklentimiz gerginliklerin bir tarafa bırakılarak 2023 yılı hedeflerine ulaşmamızı sağlayacak ekonomik reformlara odaklanılması, Ülkemizde her kesimin özlemini duyduğu yapısal reformları hızlı bir şekilde tamamlanarak piyasaları canlandıracak politikaların uygulamaya konulmasıdır"ifadelerini kullandı - TRABZON

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