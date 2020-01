Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 16 firmadaki 19 üründe taklit ve tağşiş var

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında bitki, çay ve kahve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin yer aldığı 16 firmaya ait 19 ürünü kamuoyuna açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuna açıklandı. Yayınlanan raporda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 19 üründe taklit ve tağşiş in olduğu tespit edildi.



Bölgedeki Artvin ve Gümüşhane illerinde üretilen ürünlerde herhangi bir taklit ve tağşişe rastlanılmazken, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde bitki, çay ve kahve ürünleri, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş rastlanıldı. 19 firmaya ait 16 ürün ise şu şekilde açıklandı:



Bitki, çay ve kahve ürünleri



Se-Fa Gıda Mad. San. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti. Sürmene/Trabzon Of-Sefa Balım Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/Rize Simge Rize Çayı Siyah 500 gr. Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/Rize Halley Çay Export Siyah Çay Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Vega Gıda Sanayi Anonim Şirketi Merkez/Rize Vega Çay Gold 500 gr. Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Altınbaşak Çay ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez/Rize Altınbaşak Prestij Siyah Çay Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Ufuk Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Çayeli/Rize Esvet Filiz Çayı 500gr. Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Ergin Çay- Muhammet Ergin Ardeşen/Rize Sergen Gold Siyah Çay 500 gr. Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Değirmencioğlu Çay Arsin/Trabzon Nova Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Değirmencioğlu Çay Arsin/Trabzon Gökçay Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Tirebolu Çaysan Çay San. Tic. A.Ş. Tirebolu/Giresun Elmas Gold Siyah Çay: "Boya/Gıda Boyası Tespiti"



Süt ve süt ürünleri



Trabzon G.U.K Süt Ürünleri İmalatı- Tevfik Örseloğlu Trabzon Trabzon G.U.K Tereyağı



Temel Gıda Abdullah Hekimoğlu Trabzon Abdullah Hekimoğlu Tereyağı Tereyağı: "Bitkisel Yağ"



Trabzon G.U.K Süt Ürünleri İmalatı- Tevfik Örseloğlu Trabzon G.U.K Tereyağı Tereyağı: "Bitkisel Yağ"



Yaylacık Süt Ürünleri - Mehmet Şahin Ortahisar/Trabzon Yaylacık Süt Ürünleri Tereyağı: "Süt Yağı Harici Yağ"



Of Süt Ürünleri-Bahattin Ustaosmanoğlu Of/Trabzon Yöresel Trabzon Tuzsuz Tereyağı: "Süt Yağı Harici Yağ"



Öz Of Gıda İnş. Taah. Oto. Turz. Nak. Lak. Müş.Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. Of/Trabzon Beşikdüzü Tuzsuz Tereyağı: "Süt Yağı Harici Yağ"



Kardeşler Süt Mam.- Gökhan Şahin Akyazı/Trabzon Akçaabat Doğal Köy Tereyağı- Özer Çiftlik Tereyağı Tereyağı: "Süt Yağı Harici Yağ"



Letif Şarküteri (Düzköy Süt Ürünleri)- Orhan Letif Trabzon Düzköy Süt Ürünleri Tereyağı: "Süt Yağı Harici Yağ"



Et ve et ürünleri



Dönercim- Mehmet Karadağ Bulancak/Giresun Et Döner: "Kanatlı Eti Tespiti" - TRABZON