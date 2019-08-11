Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 400 kişi kurban keserken hastanelik oldu

Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaklaşık 400 kişi kurban keserken hastanelik oldu.

Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinde yaklaşık 400 kişi kurban keserken hastanelik oldu. En fazla kesik olayı 172 rakamıyla Rize ilinde yaşanırken en az kesi ise 12 rakamıyla Giresun'da meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da 130, Rize'de 172, Artvin'de 18, Gümüşhane'de 68 ve Giresun'da 12 olmak üzere toplam 400 kişi kurban keserken kazaen elleri başta olmak üzere vücutlarının değişik yerlerini keserek hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan acemi kasaplardan çoğu ayakta yapılan tedavi olup taburcu olurken Trabzon'da 4 kişinin hastanelerde tedavisi ise sürüyor. - TRABZON

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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