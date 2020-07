Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 18 arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 18 arttığı bildirildi.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nden yılın ilk 6 ayında Gürcistan'a yapılan ihracat yüzde 18 oranında arttı. Bölgedeki Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinden Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde Gürcistan'a toplam 51 milyon 426 bin 266 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat gerçekleştiren il ise ihracatın yüzde 50'lik kısmını oluşturan 25 milyon 856 bin 24 dolar ile Artvin oldu. İkinci sırada toplam ihracatın yüzde 23'üne denk gelen 11 milyon 795 bin 166 dolar ile Rize, üçüncü sırada da ihracatın yüzde 22'lik kısmına denk gelen 11 milyon 136 bin 264 dolar tutarındaki ihracatla Trabzon yer aldı. Artvin'den gerçekleşen ihracatta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış yaşanırken, Rize'den yapılan ihracat aynı düzeyde kaldı. Trabzon'dan ise Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 7 oranında artış yaşandı.



Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hemen sınır komşusu olması nedeniyle önemli yakın pazarlarından olan Gürcistan'a yılın ilk yarısında yapılan ihracatta yüzde 18 artış yaşanmasının sevindirici olduğunu belirterek, Gürcistan'a Türkiye genelinden yapılan ihracat içinde bölge ihracatının yüzde 10 gibi düşük düzeyde olmasının ise düşündürücü olduğunu söyledi. Bölge iş adamları olarak bu durumun üzerinde çok öncelikli bir şekilde çalışılması gerektiğini ifade eden Gürdoğan, "Dünya örneklerinde sınır komşusu illerin komşu ülkelere yapılan ihracatının yüzde 80'ler düzeyinde olması durumu dikkate alınarak, Doğu Karadeniz Bölgemiz illerindeki iş insanları olarak bu konuda yani bölgemizden Gürcistan'a yapılan ihracattaki payımızı en az yüzde 50'ler düzeyine çıkarmamız gerekiyor. Bu konuda iş adamlarımızla birlikte çalışıp projeler üretmeye ve yapılması gereken konularda elimizi taşın altına koymaya hazırız. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgınının yol açtığı puslu ortamda ülkemiz birçok ülke açısından küresel tedarik merkezi işlevi görme noktasına geldi. Bu kapsamda da sınır komşumuz olan ülkelerin çok uzak mesafelerdeki ülkelerden tedarik etikleri ihtiyacı olan ürünleri 1 gün gibi çok kısa sürede bölgemizden temin etme imkanları oluyor. Bunun için de alıcılar ülkemizden ürün tedarik edilmesinin hem ekonomik ve hem de arz güvenliği açısından kendilerine büyük faydalar sağlayacağını çok iyi bilmektedir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte bölgemizden Gürcistan'a yönelik ihracatımızın arttırılması için bu konuyu Gürcistan'daki iş adamı dostlarımıza çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor" dedi.



2020'nin ilk yarısında 98 bin 917 araç ihraç yüklü çıkış yaptı



Yılın 6 aylık döneminde Sarp Sınır Kapısı'ndan 98 bin 917 aracın ihraç yüklü çıkış yaptığını belirten Gürdoğan, "Bölgemizden Gürcistan'a açılan ve aynı zamanda Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasına karayolu ulaşımını da sağlayan en önemli çıkış kapımız olan Sarp Sınır Kapısı'nın da pandemi döneminde birçok ülkede yaşanan transit geçiş yasakları nedeniyle yoğun olarak kullanılmaya başlaması ile kapasitesi her geçen gün arttı. Karşı ülkelerde de pandemiden dolayı alınan önlemler kapıda uzun kuyrukların oluşmasına sebebiyet verdi. 2020 yılının 6 aylık döneminde Sarp Sınır Kapısı'ndan 98 bin 917 araç ihraç yüklü çıkış yaptı. İthalat amacıyla da bu kapıdan 24 bin adete yakın araç ülkemize giriş yaptı. Bu yoğunlukla kapı ülkemizin en yoğun ilk 5 kapısı içinde yer aldı. Yoğunluğun her geçen gün artması nedeniyle alternatif kapı olarak önerdikleri ve 2013 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kuruluşu sağlanan Muratlı Sınır Kapısı'nın bir an önce yapımına başlanması gerekiyor. 2013 yılında açılması için tüm yasal prosedürler tamamlanmasına rağmen yaklaşık 7 yıldır yapımı için bir kazma dahi vurulmayan bu kapının geciktirilmesi, Sarp'ta oluşan araç kuyrukları nedeniyle ürünlerin geç teslim edilmesinin yol açtığı sorunlar dolaylı olarak ihracatımıza da darbe vurdu. Sarp Sınır Kapısı'nın çok daha hızlı çalışması noktasında önümüzdeki günlerde yetkililerle bir araya gelerek, gerekirse Gürcistan makamları ile de müşaverelerde bulunularak kapının daha hızlı çalışması, kuyruklar nedeniyle şoförlerimizin ve ihracatçımızın daha fazla mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Sorunun kalıcı çözümü için de uzun vadede Muratlı Sınır Kapısın'ın bir an önce açılması için girişimlerde bulunacağız. Ayrıca pandemi nedeniyle vatandaşların Gürcistan'a girişlerinin kısıtlanması nedeniyle ihracatçılar Gürcistan'daki iş yeri ve depolarına gidemiyor. Bunun için de ilgili makamlar nezdinde girişimler yapıyoruz. İhracatçıların iş amaçlı ziyaretleri için Gürcistan makamlarında yeni prosedür ihdas edilerek, online olarak yapılacak müracaat sonucu başvurusu kabul edilecek ihracatçılar girişte ve girişten sonra 72 saatte bir 14 gün boyunca Covid-19 testi yaptırmaları şartı ile Gürcistan'a seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı.



Gürdoğan, pandemide girişlerin kısıtlanması nedeniyle ihracatçıların Gürcistan'daki iş yeri ve depolarına gidemediklerini ve iş amaçlı ziyaretler için online olarak yapılacak müracaat sonucu başvurusu kabul edilecek ihracatçıların girişte ve girişten sonra 72 saatte, bir 14 gün boyunca Covid-19 testi yaptırmaları şartı ile Gürcistan'a seyahat edebildiklerini belirtti. Gürdoğan, ihracatçıların hiçbir kısıtlama olmaksızın ve yaptırılacak test sonucu Covid-19 virüsü taşımadığı belirlenenlerin serbestçe Gürcistan'daki işlerinin başına gidebilmeleri konusunda girişimlerinin devam ettiğini ifade etti. - TRABZON