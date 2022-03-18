Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

18.03.2022 11:01
Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1100 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1100 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 216, Samsun'da 109, Rize'de 180, Giresun'da 105, Artvin'de 118, Gümüşhane'de 99, Sinop'ta 179, Bayburt'ta 26 ve Ordu'da 68 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

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Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı - Son Dakika


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