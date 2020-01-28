Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı bekleniyor

6 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı etkili olacak.

Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı bekleniyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Karadeniz'de 2 ilde yağmur yağışı etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgar güneydoğu yönlerinden esecek. Akşam saatlerinden sonra ise kıyı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu. Araç camları ve su birikintilerin buz tuttuğu Bayburt'ta ise gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü.


Bayburt'un ilçelerinde ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Aydıntepe ve Demirözü'nde 11 derece oldu. Kar kalınlığının 22 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 11 derece oldu. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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