Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi

6 saat önce

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi.

Doğu Karadeniz'de 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2019 yılında 12 bin 932 daireye yapı ruhsatı verildi.


TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün yapı izin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, 2019 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde toplam bin 843 bina ve 12 bin 932 daire için yapı ruhsatı verildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ruhsat verilen bina sayısı yüzde 38,3, daire sayısı ise yüzde 47,0 azaldı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre Artvin'de yüzde 51,8 azalarak 40'a, Trabzon'da yüzde 43,6 azalarak 673'e, Gümüşhane'de yüzde 38,9 azalarak 121'e, Ordu'da yüzde 36,2 azalarak 529'a, Giresun'da yüzde 32,4 azalarak 344'e ve Rize'de yüzde 22,7 azalarak 136'ya geriledi.


Doğu Karadeniz'de 2019 yılında yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı 2 bin 803, daire sayısı 26 bin 502 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı kullanım izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 14,4 azalırken, daire sayısı yüzde 2,7 arttı. Bölge illerine bakıldığında yapı kullanım izni verilen bina sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre Giresun'da yüzde 29,5 azalarak 474, Artvin'de yüzde 15,2 azalarak 84, Trabzon'da yüzde 15,1 azalarak 920, Gümüşhane'de yüzde 12,1 azalarak 153, Rize'de yüzde 7,9 azalarak 139 ve Ordu'da yüzde 5,7 azalarak bin 33 oldu.


Yapı kullanım izin belgesi verilen daire sayıları ise 2019 yılında bir önceki yıla göre Giresun'da yüzde 13,8 artarak 4 bin 739, Ordu'da yüzde 12,8 artarak 8 bin 678, Gümüşhane'de yüzde 5,8 artarak bin 417 olurken, Artvin'de yüzde 20,9 azalarak 766, Rize'de yüzde 10,5 azalarak 2 bin 403 ve Trabzon'da yüzde 5,2 azalarak 8 bin 499 oldu. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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