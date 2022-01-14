DOĞU KARADENİZ'DE KARDAN 221 KÖY YOLU KAPANDI, 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışıyla Giresun, Gümüşhane ve Rize'nin yüksek kesimlerinde 221 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ordu'da 7 ilçede, Rize'de de merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı etkili oluyor. Bölgede soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken, kar yağışının etkili olduğu Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun'un yüksek kesimlerindeki ilçelerinde bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. Rize'de 111, Gümüşhane'de 62, Giresun'da 38 ve Bayburt'ta 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

OKULLARA KAR TATİLİ

Ordu'da etkili olan kar nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Perşembe, Ulubey, Mesudiye ilçelerinin tamamındaki okullarda, Kabadüz ilçesindeki bir okulda eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi için de Turnalık, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Musakırık, Yokuşdibi, Yeşilyurt ve Yukarıkirazdere Mahalleleri'nden taşıma yoluyla gelen öğrenciler de bugün için izinli sayılacağı duyuruldu. Kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle Rize'de de merkeze bağlı köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Öte yandan bölge illerindeki valiliklerce yapılan yazılı açıklamalarda, etkili kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana getirdiğinden, özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Bu arada Ordu'nun Akkuş ilçesinde belediye ekipleri sokak hayvanları için caddelere kulübe yerleştirdi, yiyecek bıraktı.