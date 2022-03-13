Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

13.03.2022 21:57
Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Rize, Giresun ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.


YORUMLAR
500
Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Doğu Karadeniz Bölgesi, Giresun, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika


Son Dakika
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
21:28 İnternetten tanıştığı kadınla birlikte olduğu esnada bıçaklandı: Kasım Süleymani'nin intikamı için yaptım
21:05 Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 yendi
20:57 Galatasaray'a karşı oynayacak Beşiktaş'ın kadrosunda 6 futbolcu yok
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 22:03:31. #1.13#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement