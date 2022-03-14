Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.