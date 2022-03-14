Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

14.03.2022 21:39
Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kar yağışı nedeniyle, Trabzon, Rize ve Ordu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.


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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi... Tezgahlarda genelde kültür balıkları yer aldı Kar ve soğuk hava balık tezgahlarını olumsuz etkiledi... Tezgahlarda genelde kültür balıkları yer aldı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de 3 ilde eğitime kar engeli - Son Dakika
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