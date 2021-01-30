Doğu Karadeniz'de 3 ilde kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı devam ediyor.

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle İkizdere'de 20, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'de 3, Ardeşen ve Hemşin'de ise 1'er olmak üzere 32 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, 27 iş makinesi yardımıyla köy yollarının ulaşıma açılması için 32 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de dün etkili olan kar yağışı sonrası 154 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte özellikle kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı yüksek kesimlerde yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle merkez ilçede 50, Kelkit'te 40, Şiran'da 40, Torul'da 18 ve Köse'de 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta belediye ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bayburt- Erzurum arasındaki Kop Dağı ve Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde de buzlanma meydana geldi.

Yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.