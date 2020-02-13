Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullar tatil - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullar tatil

6 saat önce

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt'un genelinde, Giresun'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.

Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullar tatil, System.String[]

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Artvin ve Bayburt'un genelinde, Giresun'da 2 ilçede ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edilirken, Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim öğrenciler yarın izinli sayıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin ve Bayburt genelindeki okullar ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gümüşhane'de ise taşımalı eğitim gören öğrenciler yarın izinli sayıldı. Ayrıca Bayburt, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de engelli ve hamile kamu personellerine izin verildi.


Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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