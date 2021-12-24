Doğu Karadeniz'de 4 ilde okullara kar tatili - Son Dakika

DOĞU Karadeniz'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Doğu Karadeniz'de gece saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışı özellikle yüksek yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Eğitime ara verilen kentlerde ayrıca engelli ve hamile kamu personeli izin sayıldı.