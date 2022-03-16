Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

16.03.2022 13:31
Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 448 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 5 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 448 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ordu'da kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 134, Rize'de 51, Giresun'da 191, Artvin'de 8, Gümüşhane'de 64 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Ekipler yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

Ordu'da son 1 haftada yoğun kar yağışlarına bağlı olarak bazı ilçelerdeki kar yüksekliği 2 metreye ulaştı. İl genelinde ortalama kar kalınlığı 115 santim olarak ölçülürken, yağışlı havanın devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ordu'nun yarından itibaren yeniden yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi.

?Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 30 hastaya ulaşmak için ekipler seferber olurken, 12 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına müdahale edildi.


Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı
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Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 448 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı - Son Dakika


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