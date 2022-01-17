Üye Girişi
Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

17.01.2022 11:55

Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandıTRABZON Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

TRABZON Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Gümüşhane ve Rize'de önceki gün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 16, Ardanuç ilçesinde 49, Arhavi ilçesinde 12, Borçka ilçesinde 36, Murgul ilçesinde 11, Hopa ilçesinde 13, Şavşat ilçesinde 44, Yusufeli ilçesinde 10 olmak üzere toplam 191 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun'da ise merkezde 15, Alucra ilçesinde 2, Bulancak ilçesinde 14, Çanakçı ilçesinde 15, Dereli ilçesinde 34, Doğankent ilçesinde 5, Espiye ilçesinde 4, Eynesil ilçesinde 11, Görele ilçesinde 53, Keşap ilçesinde 19, Piraziz ilçesinde 6, Tirebolu ilçesinde 42, Yağlıdere ilçesinde 21 olmak üzere 13 ilçede 241 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de ise etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte Kürtün ilçesinde ilçesinde 20, Torul ilçesinde 13 ile toplamda 33 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize merkezde 42, Ardeşen ilçesinde 38, Çamlıhemşin ilçesinde 18, Çayeli ilçesinde 50, Derepazarı ilçesinde 11, Fındıklı ilçesinde 19, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 22, Pazar ilçesinde 48 olmak üzere 305 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da da dün etkili olan soğuk hava ile özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 84 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ulaşıma kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Trabzon, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır         
18:12
Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi         
17:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:19:28. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de 854 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement