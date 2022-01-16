Doğu Karadeniz'de 864 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Rize'de de kardan dolayı merkezde 25, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'de 33, Derepazı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 24 olmak üzere 230 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 130 personelle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı Hemşin, Çamlıhemşin ve İkizdere ilçe merkezlerinde belediye ekipleri yol temizleme çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.