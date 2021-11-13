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DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU - Son Dakika

DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU

13.11.2021 13:37

öğretim yılının ilk ara tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihlerinden birisi de Karadeniz Bölgesi oldu.

EĞİTİM-öğretim yılının ilk ara tatilinde doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihlerinden birisi de Karadeniz Bölgesi oldu. Bölgedeki otel, pansiyon ve termal tesislerde doluluk oranları arttı.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa tatili tercih edenlerin gözde adresi haline geldi. Pandemi döneminde uzun süre evde kalanlar, tatil planlamalarını doğadan yana kullanıyor. Eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili öncesi de Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi yoğun ilgi gördü. Konaklama tesislerinde rezervasyonlar artarken, tatilciler sonbaharda renk cümbüşü oluşan bölgede, milli parklar, vadiler ve şelaleleri ziyaret ediyor, doğa yürüyüşü yapıyor.

Rize'de Ayder Yaylası ile İkizdere ilçesinde termal tesisleri ziyaret eden tatilciler, Artvin'de ise göl ve tabiat parklarına akın etti. Artvin'de sonbahar güzelliğinin yaşandığı Şavşat ilçesindeki Yavuzköy'e gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, sonbaharın keyfini çıkarıyor.

Rezervasyonlar için telefonların çalmaya devam ettiğini belirten turizmci Mehmet İnan, 'Rezervasyonlarımız günler öncesinden başladı. Sonbahar ve kış mevsiminin ortasına gelmesi dolayısı ile Uzungöl ve çevre çok güzel. Hem son baharın renklerini hem de kış mevsiminin güzelliğini görme imkanı buluyor gelen misafirlerimiz" dedi.

'YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'

Uzungöl çevresinde gelen turistlere fotoğraf çeken Arif Çetin, 'Pandemi süreci atlattık. Bu süreçte turizmciler çok zor bir dönem geçirdi. Ama bu yıl oldukça ilgi var. Doğada vakit geçirmek isteyenler, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler genellikle burayı tercih ediyorlar" şeklinde konuştu.

Uzungöl'e ailesi ile birlikte gezmeye gelen Mevlit Aygün, 'Giresun'dan geldik. Önümüz kış. Kış gelmeden yarıyıl tatilini de fırsat bilince soluğu Uzungöl'de aldık. Daha önce ben ve eşim gelmiştik. Ama okul olduğu için çocukları getirememiştik. Şimdi tatil olunca onları da aldık geldik. Güzel vakit geçiriyoruz. Tertemiz bir havası var. Buradan da Rize'ye gideceğiz. Karadeniz'in sonbahar güzelliğini ailece görmeyi planlıyoruz' dedi.

'ARTVİN ÇEKİCİ BİR YER'

Ağrı'dan Artvin'e gelen Murat Beşer de 'Artvin'den başladık tatilimize. Artvin doğası,coğrafi yapısı ve bungolov turizmi ile oldukça çekici bir yer. Kış gelmeden, bunu değerlendirelim dedik. Artvin mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası küçük İsviçre diyebilirim. Buraya gelenlerin çok güzel hatıralarının olacağına eminim' dedi.

DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU
DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU

Trabzon, Uzungöl, Artvin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞU KARADENİZ'DE ARA TATİL YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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