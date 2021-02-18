Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı

18.02.2021 13:03

Doğu Karadeniz'de, son günlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı.

Doğu Karadeniz'de, son günlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı.

Doğu Karadeniz'de hafta başından itibaren olumsuz hava koşullarından etkilenen Trabzon'daki balıkçılar, başta hamsi olmak üzere balık avından beklenen verimi alamadı.

Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkiindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı. Balıkhane ve balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı birkaç gündür tezgah açmazken, bazıları da fabrikalardan temin ettikleri hamsi ve diğer balık türlerini satmaya çalışıyor.

Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine, hava muhalefetinden dolayı son birkaç gündür balıkçıların denize açılamadığı için tezgahlarda günlük taze balık satılamadığını söyledi.

Tezgahlarda yer alan balıkların, fabrikalardan temin edilen, daha önce avlanmış ve dondurulmuş olan balıklar olduğuna dikkati çeken Şamlıoğlu, "Hamsi, çinekop, somon ve ince mezgit gibi türler var. Bunlar fabrikasyon ama çok sağlıklı ve lezzetli. Dondurulmuş mamuller olmasa balıkçılar kapatır. Fabrikalardan alamazsak arkadaşlarımız tezgah açamaz, vatandaş da balık yiyemez." diye konuştu.

Avlanma sezonunun 1 Eylül'de başladığını anımsatan Şamlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon verimli geçmedi, memnun değiliz ama Allah bu kadarını verdi. Tabii ki yanlış avlanma da var ama devletimiz artık buna da el koydu. Hamsiye av yasağı getirdi. Belki daha önce de bu karar alınabilirdi. Şu anda kültür balıkçılığı yapılıyor. Diliyoruz ki hava düzelir birtakım balıklar çıkar, hem satan hem yiyen memnun kalır. Allah'tan temennimiz bu. 10 gündür hemen hemen böyle."

Balıkçı Münir Yılmaz da fırtınadan dolayı şu anda hamsi satamadıklarını belirterek, "Çupra, levrek, somon ve istavrit gibi balıklar satıyoruz. Kıyı balıkçılığı da yok 2-3 gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Yazıcı ise en kısa sürede tezgahların hamsi bolluğu yaşamasını beklediklerini ifade ederek, "Fırtınadan dolayı şu anda kayıkçılar denize çıkamadığından dolayı tezgahlar boş. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Vatandaş da taze hamsi istiyor." dedi.

Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı
Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı
Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı
Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı

Doğu Karadeniz, Ortahisar, Trabzon, Fırtına, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı - Son Dakika Ekonomi


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