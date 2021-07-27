Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!

27.07.2021 13:19
Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27. 07.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27. 07. 2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.

Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

27. 07. 2021 08: 00-28. 07. 2021 03: 00

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani Sel - Su Baskını - Sel - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar - Heyelan

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Doğu Karadeniz, Trabzon, Artvin, Salı, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat! - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
14:30 Dünya Kupası'nda Kamerun'a gol atan İsviçreli Embolo neredeyse üzüntüden ağlayacaktı!
14:11 Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti
14:08 Şanlıurfa'da korkunç olay! 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kanlar içinde bulundu
14:08 Merve Boluğur'un sadece 53 gün süren evliliğin bitme nedeni ortaya çıktı
14:04 Merkez Bankası merakla beklenen kararı açıkladı! Faiz tek haneye indirildi
13:58 Belçika'ya zaferi getiren Batshuayi'den tepki: Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz
13:52 Arama geçmişini gören hamile karısını çocuğunun gözü önünde öldüresiye darbetti
13:29 Merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın hırsızlardan kurtarılan otomobili ailesine teslim edildi
13:19 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de toprak kırılmaları yaşandı
13:15 Döve döve öldürdüğü karısının fotoğraflarını ailesine yollamıştı! Cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 14:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de Beklenen Şiddetli Yağışlara Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement