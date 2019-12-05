Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı

7 saat önce

Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde buzlanma etkili olacak. Gelecek 3 gün boyunca kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Muhtemel yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var
Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]