Doğu karadeniz'de deprem riski arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu karadeniz'de deprem riski arttı - Son Dakika

Doğu karadeniz'de deprem riski arttı

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de deprem riski arttıGÜRCİSTAN'da, 3 yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi.

Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı

GÜRCİSTAN'da, 3 yıl meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklendiği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlendi. Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'de deniz dolgusu üzerine kurulan yerleşim yerlerinde deniz erozyonuna uğrayan binaların depremde yıkılma riski taşıdığını belirterek, "Deprem hem Trabzon hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yapılar, yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeli" dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesinde, 2017'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı saptandı. 4'üncü deprem kuşağındaki bölge, 3'üncü deprem riski bölgesine çekildi. Karadeniz sahil kesiminin deprem riskinin iç kesimlere oranla daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, deniz erozyonuna uğrayan binaların olası depremde yıkılma riski taşıdığını belirtiyor.

'DEPREM TEHLİKESİNİ 3 KAT ARTTIRDI'

Jeoloji Mühendisi Prof.Dr. Osman Bektaş, deprem riskinin bilinenden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de şehirleşmeye bağlı olarak aşırı nüfus artışı nedeni ile denizden yer kazanma olayları yani dolgu alanları yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Ama artık dolguların yeni yönetmeliğe göre yapılması gerekiyor. Karadeniz'in içerisinde gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, hem Trabzon hem de Rize'nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Dolgularda deprem tehlikesi daha da arttı. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

'ARTIK DOLGU RİZE'Yİ TAŞIMIYOR'

Yıllar önce denizin doldurulmasıyla oluşturulan 350 dönümlük alana kurulan Rize'nin büyük risk taşıdığını kaydeden Bektaş, "Deprem tehlikesini artık göz ardı etmemiz gerekiyor. Mesela Rize'de yapılan iki temel yanlış vardı. Birincisi 1960'lı yıllarda yapılan ve dünya standartlarına uygun olmayan dolgu idi. Artık bu dolgu Rize'yi taşımıyor. İkinci yanlış ise bölgenin gerçekçi deprem potansiyelinin ciddiye alınmaması. 2012 yılında Karadeniz'de oluşan deprem Rize'nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'KARADENİZ FAYI YAVAŞ VE SİNSİ HAREKET EDİYOR'

Karadeniz fayının çok yavaş ve sinsi hareket ettiğine dikkat çeken Bektaş, "Bölgemizde 'deprem sık olmuyor' diye evlerinizde rahat uyuyor olabilirsiniz. Ama Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Bölgemizde yaşanabilecek orta büyüklükteki bir deprem bile bölgedeki heyelanlı sahaları aktif hale getirebilir ve ciddi kayıplara sebebiyet verebilir. Yapı stoklarımızın çoğu yeni deprem yönetmeliğine uygun değil. Çıkarılan yeni deprem haritasına uygun bir şekilde yapılanmaya gidilmeli" ifadelerinde bulundu.

Doğu karadeniz'de deprem riski arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Karadeniz, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jeoloji mühendisi Karadeniz'i bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Rize yok olabilir
Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok

Son Dakika Haberleri
19:18 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - Katar Emiri Hamad es-Sani - Son Dakika
19:18 İsrail'deki insan hakları kuruluşu Filistinli çocuklara yönelik polis ihlallerini belgeledi - Son Dakika
19:18 Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
19:15 Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Son Dakika
19:14 Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu karadeniz'de deprem riski arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]