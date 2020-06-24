Doğu Karadeniz'de en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından ötürü yaşandı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından ötürü yaşandı

Türkiye genelinde 2018 yılında 426 bin 449 kişi ölürken bu sayı 2019 yılında 435 bin 941 kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 2018 yılında 426 bin 449 kişi ölürken bu sayı 2019 yılında 435 bin 941 kişiye yükseldi. Ölümlerin yüzde 36,8'ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 18,4 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de en fazla ölüm "dolaşım sistemi hastalıkları" nedeniyle gerçekleşti.

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Doğu Karadeniz'de vefat eden kişilerin ölüm nedeni dağılımı incelendiğinde, ölüm vakalarının 2018 yılında yüzde 39,7'sini, 2019 yılında ise yüzde 37,8'ini "Dolaşım sistemi hastalıkları" oluşturdu. İkinci sırada ise 2018 yılında yüzde 18,7 oranında gerçekleşen "İyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ölümler, 2019 yılında yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.


Rize'de "iyi huylu ve kötü huylu tümörler" nedeniyle ölenlerin oranı yüzde 21,5


2019 yılında Doğu Karadeniz illerinde vefat eden kişilerin ölüm nedenleri incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin toplam ölümlere oranı Artvin'de yüzde 39,8, Giresun'da yüzde 39,7, Ordu'da yüzde 38,5, Gümüşhane'de yüzde 38,3, Trabzon'da yüzde 36,4 ve Rize'de yüzde 34,4 oldu. Doğu Karadeniz'de bulunan illerden Trabzon ve Rize hariç diğerleri bu oranlarla dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde yüzde 36,8 olan Türkiye değerinin üzerinde yer aldı.


Ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin toplam ölümlere oranı Rize'de yüzde 21,5, Artvin'de yüzde 19,8, Trabzon'da yüzde 19,5, Ordu'da yüzde 17,8, Giresun'da yüzde 16,3 ve Gümüşhane'de yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda Rize, Artvin ve Trabzon yüzde 18,4 olan Türkiye değerinin üstünde yer aldı. - TRABZON

Doğu Karadeniz, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından ötürü yaşandı - Son Dakika

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