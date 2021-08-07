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Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı

07.08.2021 08:57
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı, System.String[]

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadı başladı.

Trabzon'da sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 7 Ağustos 2021, orta kesiminde (25 1-500 metre arası rakım) 12 Ağustos, yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) yerde 20 Ağustos tarihlerinde fındık hasadının başlamasına karar verilmişti. Alınan karar doğrultusunda Trabzonlu fındık üreticileri bahçelerine girmeye başlarken, fındık üreticileri fındığı toplayacak kimse bulamadıklarından yakındı.

Fındık toplamanın zorluğuna işaret eden fındık üreticileri, havaların bugünlerde aşırı sıcak olması münasebetiyle güçlükle hasat yaptıklarını söyledi. Fındığı toplamak için 150-200 TL yevmiye istendiğini kaydeden fındık üreticilerinden Ömer Kolcu, "Fındık toplamak zor. Havalar çok sıcak, eleman yok. Vatandaş fındık toplamaya pek gelmiyor, eskisi gibi işçi bulamıyoruz. Fiyatı zaten maliyetini kurtarmıyor. Toplamak için 150-200 TL yevmiye istiyorlar. Fındığımızı 25 TL'ye de satsak bile maliyetini karşılamıyor. Fındık en az 30 TL'nin üzerinde olmalı ki üretici cebine bir şeyler koysun" dedi.

Bahçesindeki fındığı toplamaya çalışan Canan Kazaz da "Çoluk çocuk fındık toplamaya çalışıyoruz. 5-6 günde toplamayı bitiririz diye düşünüyorum. Daha sonra harmanda kurutma işlemine geçeceğiz. Fındığa geçen sene verilen fiyat pek iç açıcı değildi; bu sene 35-40 TL olsun" diye konuştu.

"Trabzon'da yaklaşık 61 bin fındık üreticisi var"

Trabzon'da yaklaşık 61 bin fındık üreticisinin bulunduğunu kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, açıklanan fındık toplama takvimine mutlaka uyulması gerektiğine dikkat çekerek, " Türkiye'de yaklaşık 500 bin fındık üreticisi 720 bin dekar alanda fındık üretim yapıyor. Trabzon'da ise 61 bin civarında fındık üreticisi var. Yaklaşık 65 bin hektar alanda Trabzon genelinde fındık üretimi yapılıyor. Fındık üreticileri, devletin belirlediği toplama tarihlerine azami dikkat etmesi gerekiyor. Alçak kesimlerde yani 250 metre rakıma kadar 7 Ağustos, 250-500 metre rakıma kadar 12 Ağustos, 500 metre rakımın üzerinde ise 20 Ağustos'ta fındık toplama yapılacak. Dolayısıyla toplama takvimine uyulmasına azami dikkat gösterilmesinde fayda var. Çünkü erken toplama fındığın kalitesine, randımanına çok büyük zarar veriyor" dedi. - TRABZON

Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türk Lirası, Trabzon, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz'de fındık hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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