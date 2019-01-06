Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı, System.String[]
Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Yetkililer ve vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:59 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Güncel
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