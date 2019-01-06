Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz
'de, akşam saatlerinden sonra fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, 6 ile 8 (50-75 kilometre/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Yetkililer ve vatandaşlardan ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:59 Kaynak: AA
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