Doğu Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz
için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fırtına, Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın gece başlayacak. 10 Ocak Perşembe sabahına kadar etkili olacağı tahmin edilen fırtına, saatte 60-75 kilometre hızla esecek.
Fırtına ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:08 Kaynak: AA
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