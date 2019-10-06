Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
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Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güneybatıdan orta kuvvette yer yer kuvvetli esecek.


Uyarılar:


Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun'dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Pazar) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Giresun, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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