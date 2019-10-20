Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

1 saat önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.


Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar Batı ve Kuzey batılı yönlerden hafif, aralıklı olarak orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Trabzon'da 20, Bayburt, Rize ve Giresun'da 21, Artvin ve Gümüşhane'de 24 derece olacak. - BAYBURT

Doğu Karadeniz, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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