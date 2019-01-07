Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz'de Gsyh 69,9 Milyar TL Oldu

Doğu Karadeniz'de Gsyh 69,9 Milyar TL Oldu

1 saat önce

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre; 2017 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde GSYH bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 69,9 milyar TL olurken Türkiye içindeki payı da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz'de Gsyh 69,9 Milyar TL Oldu, System.String[]
TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün derlediği bilgilere göre; 2017 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde GSYH bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 69,9 milyar TL olurken Türkiye içindeki payı da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Sektörel bazda incelendiğinde GSYH'nın tarımdaki payı yüzde 11,1, Sanayi'nin yüzde 23,7 ve Hizmetler'in yüzde 53,8 oldu. Vergi-sübvansiyon payı ise yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz'de yer alan tüm iller Türkiye ortalaması olan 10 bin 602 doların altında kaldı

2017 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi illerinde kişi başına GSYH en fazla 8 bin 904 dolar ile Artvin'de oldu. Rize'de 8 bin 812 dolar, Trabzon'da 8 bin 439 dolar, Giresun'da 6 bin 95 dolar, Ordu'da 5 bin 994 dolar ve Gümüşhane'de 5 bin 735 dolar olarak gerçekleşti. Doğu Karadeniz'de yer alan tüm iller Türkiye ortalaması olan 10 bin 602 doların altında kaldı. Bin önceki yıl ile kıyaslandığında kişi başına GSYH Gümüşhane'de yüzde 11,1, Trabzon'da yüzde 6,3, Rize'de yüzde 3,2, Giresun'da yüzde 2,8, Artvin'de yüzde 2,0 ve Ordu'da yüzde 1,7 düşüş gözlemlendi. Türkiye genelinde de yüzde 2,6'lık bir azalma oldu. 81 il içerinde İstanbul 17 bin 827 dolar ile ilk sırada yer alırken Artvin 22'nci. Rize 23'üncü, Trabzon 31'inci, Giresun 62'nci, Ordu 64'üncü ve Gümüşhane 66'ncı oldu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Türkiye, Doğu Karadeniz, Ekonomi
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